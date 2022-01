Maite Kelly: Liebeshammer mit ihrem Florent!

Kein Wunder, schließlich erlebte Maite Kelly mit dem Model die wohl schönste Zeit ihres Lebens: 2005 heirateten die beiden ganz romantisch in einer alten Kirche in Paris, die drei Töchter Agnès (15), Josephine (14) und Solene (7) krönten das gemeinsame Glück. "Er ist immer da für mich und meine Kinder", schwärmte die Sängerin einst.

Umso schmerzhafter war dann 2017 die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Schon damals schien sie mit diesem Schritt zu hadern. "Es ist zwischen Florent und mir immer noch viel Liebe da", sagte sie kurz nach der Trennung. "Wir haben beide viel geweint und viel getrauert. Wir haben uns gegenseitig in den Armen gelegen."

An Maites Gefühlen hat sich offenbar bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: Sie wäre nicht der erste Mensch, der erst mit etwas Abstand wirklich begreift, was er an seinem Partner hatte. All die schönen Erinnerungen, sie öffnen ein Fenster in eine Zeit, in der jeder Tag die Seele mit zauberhaften Glücksmomenten wärmte. Wie schön wäre es doch, dieses Hochgefühl wieder zu erleben!

Träumt die Sängerin womöglich von einer Rückkehr zu ihrem Ex-Mann? Der Verdacht jedenfalls liegt nahe, wenn sie betont: "Den Glauben an die Liebe habe ich nie verloren."