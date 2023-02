Maite Kelly & Giovanni Zarrella: Erwischt in aller Öffentlichkeit! Ehefrau Jana Ina schäumt vor Wut

Eine berechtigte Warnung? Offenbar lässt Maite keine Gelegenheit aus, ihrem Auserwählten näher zu kommen. Wenn er im April durch seine "Die Giovanni Zarrella Show" führt, wird sie wieder an seiner Seite singen. Unfassbar! Denn genau das könnte alte Wunden unweigerlich aufreißen – bei Giovanni und auch bei seiner Ehefrau, der Moderatorin Jana Ina (46). Schon in der vergangenen Sendung himmelte die Sängerin ihren Kollegen auf der Bühne unentwegt an, kuschelte sich fest an ihn, weinte sogar vor Rührung über das gemeinsame Liebesduett, das sie extra für ihn und sich geschrieben hatte. "Unsere Freundschaft ist sexy!", schwärmte sie dann. Völlig irritiert über so viel Gefühlsduselei und Flirt-Laune warf Giovanni seiner Jana Ina eine Kusshand ins Publikum. Gerade so, als wolle er verteidigend sagen: "Schatz, es ist nicht das, wonach es aussieht!"

Wonach es aber für Beobachter aussieht: Auf der sehnsüchtigen Suche nach ihrem Herzbuben, der die Schmetterlinge in ihrem Bauch zum Fliegen bringt, geht Maite weit. Sehr weit. Denn vom ewigen Single-Leben hat die Dreifach-Mama nach der Scheidung von Florent Raimond (47) vor fünf Jahren genug. "Keiner soll alleine sein", singt sie jüngst. Aber würde sie dafür eine Ehe, Giovannis Ehe, zerstören?

