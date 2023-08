Maite Kelly: Völlig abgekämpft! Jetzt spricht sie über das Karriere-Aus

Spätestens seit dem letzten Eintrag auf ihrer Internetseite. Dort schreibt Maite: "Es ist ein kühler Sommermorgen, meine Kinder schlafen noch… der Kaffee duftet. Und ich schreibe heute mit meinen wunderbaren Kollegen und Freunden Basti, Daniel und Flo…" Neue Lieder sollen entstehen. Doch Maite ist am Ende!

"Es gibt Tage, da möchte man als Frau in diesem Business aufgeben, weil es einfach zu schwer erscheint", schreibt sie weiter. Das zeigt, wie es in ihrem Herzen aussieht. Maite ist kurz davor aufzugeben. Das Schlagergeschäft zerstört sie. Der Neid, die Missgunst, der Erfolgsdruck! Die Seele der sensiblen Sängerin leidet. Rückschläge verkraftet sie nur schwer. Das war schon immer so.

Schon als kleines Mädchen! Maite kämpfte ja zeit ihres Lebens mit depressiven Phasen. Früher waren diese so schlimm, da verletzte sich sogar selbst. "Wenn ich blute, heißt das, ich bin noch da", gestand sie einmal! Möglich, dass Maite in diesen Tagen erneut in so einem Tief steckt. Und es ist niemand da, der ihr die Hand reicht.