Die Nachricht war ein Schock für die Öffentlichkeit. Im Oktober 2017 gaben Maite und Ex-Mann Florent ihre Trennung bekannt. Danach wurde es ruhig in Maites Privatleben - bis jetzt.

Maite Kelly & Florent Raimond: Trauriger Kampf um die Kinder?

Ist Maite Kelly neu verliebt?

Maite und Florent waren DAS TRAUMPAAR der deutschen Musikszene. Egal, wo die beiden erschienen: Die Fan-Herzen waren ihnen sicher. Im Oktober 2017 dann jedoch der Schock. Maite und Florent bestätigten, dass sie ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Anfang 2018 folgte dann die Scheidung. Doch wie sieht es seitdem in Maites Privatleben aus? Ist die bereits wieder in festen Händen?

Maite ist aufgeregt

Wie Maite jetzt berichtet, scheint sie zwar immer noch solo unterwegs zu sein, Interesse an anderen Männern hat sie allerdings trotzdem. So verrät sie bei ihrem "Schlagerchampions"-Auftritt: "Ich werde nur rot, wenn ein toller Mann, der mir wirklich gefällt, mir etwas zu tief in die Augen schaut und ich mich nicht verraten möchte. Dann werde ich rot, dann guck ich weg und bin ganz schüchtern." Was für eine süße Beichte. Ob uns Maite in diesem Jahr wohl mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!