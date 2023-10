Manuela Reimann: So happy! Sie hat adoptiert

Bei Instagram teilt sie ein Reel der gemeinnützigen Organisation "Sheldrick Wildlife Trust". Diese kümmert sich um verwaiste Elefanten. Dazu schreibt Manu: "Ich habe drei Adoptivelefanten".

Mit den Adoptionen hilft die Auswanderin der Organisation die verwaisten Elefanten zu retten. Diese kümmert sich dann so lange um die Tiere, bis sie wieder bereit sind in die Wildnis entlassen zu werden. "Bis heute haben wir mehr als 320 verwaiste Elefanten erfolgreich aufgezogen. Viele leben jetzt in der Wildnis und ziehen ihre eigenen Familien auf", heißt es auf der Instagram-Seite von "Sheldrick Wildlife Trust".

Für Manuela Reimann sicher eine echte Herzensangelegenheit und eine echte Ehrensache! Tierschutz spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Denn sie setzt sich nicht nur für die Elefanten ein. In der Vergangenheit hat sie auch gegen Aquarien-Betreiber ausgesprochen. "Bitte geht nicht zu Sea World und anderen Aquarien, wo Delfine gehalten werden", appellierte sie an ihre Fans. Außerdem teilte sie einen Beitrag der "Oceanic Preservation Society" mit den Worten: "Schweren Herzens teilen wir die Nachricht, dass Kiska, der letzte gefangene Orca in Kanada, gestorben ist. Sie wurde mit nur drei Jahren aus der Wildnis gefangen und seit zwölf Jahren war sie ganz allein im Kanadas Marineland, eine verheerende Lebensqualität für diese hochsozialen und intelligenten Tiere. Ruhe in Frieden Kiska." Auch hier mit der Message an ihre Follower: "Bitte geht nicht zu solchen Parks / Aquarien." Manuela Reimann erhebt ihre Stimme für die, die es selber nicht können....