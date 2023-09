Manuela & Konny Reimann: Kein Kontakt - Ist ihr Familienglück endgültig zerbrochen?

Ein Fan der Reimanns schreibt jedenfalls in den Kommentaren: "Jetzt fehlt noch Janina, Coleman und die Kids." Darauf bekommt er prompt eine Antwort eines anderen Followers: "Es scheint, als gäbe es keinen Kontakt mehr zwischen ihnen."

Ist da wirklich etwas dran? Zugegeben, Manuela Reimann zeigt sich sehr oft mit den Kindern ihres Sohnes. Beiträge mit ihrer Tochter Janina oder den beiden Enkeln Charlie und Isla hat man länger nicht mehr gesehen. Und auch Janina postet fröhlich aus ihrem Familienleben in Portland - von Mama Manu oder Papa Konny keine Spur! Ist die Familie also wirklich zerbrochen? Das weiß niemand! Denn bei der Aussage handelt es sich bloß um ein Gerücht. "Das ist nur eine Vermutung. Beide Seiten erwähnen sich ja schon sehr lange nicht gegenseitig. Aber das ist natürlich absolute Privatsache", so auch der Fan. Hoffentlich irrt er sich da...