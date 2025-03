Marc Eggers & SelfieSandra: Sie sind sich ganz nah!

In ihren Instagram-Stories sind die beiden oft zusammen unterwegs, so filmten sie sich beispielsweise beim gemeinsamen E-Roller-Ausflug abends in Köln. Auch unter den jeweiligen Postings auf der Plattform kommentieren sie gegenseitig fleißig. So schrieb Marc unter ein Bild von Sandra: "Was würde ich ohne dich bei Lets Dance machen", was sie mit "du bist der beste [sic!]" kommentierte.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass sich hier eine Romanze anbahnt. Stattdessen scheinen sich die beiden in der Competition einfach als enorm gute Freunde gefunden zu haben, die sich hervorragend verstehen. Je nachdem, wie weit die beiden bei "Let’s Dance" kommen, könnte daraus vielleicht noch eine Rivalität werden – hoffen wir, dass der Wettkampf die Beziehung der beiden nicht zu sehr belastet.