Marc Terenzi: So knapp entkam er dem Tod

Dass Marc Terenzi heute noch lebt, ist für den Sänger selbst wohl nicht selbstverständlich. Wie er nun gesteht, stand es nicht immer so rosig um ihn, wie es heute den Anschein macht. Aktuell zeigt sich der durchtrainierte 43-Jährige in seiner Bestform und ist stolz auf das, was er erreicht hat. Das war aber anscheinend nicht immer so. Jetzt beichtet er, dass ihn sein Rockstar-Leben inklusive Drogen-Exzesse fast das Leben gekostet hätte.