Marc Terenzi & Jenny Elvers: Dunkle Schatten über ihrem Liebesglück

Gerade erst sorgen Jenny Elvers und Marc Terenzi für ein wahres Beben in der deutschen Promiwelt! Ein paar Schnappschüsse zeigten die beiden nämlich verliebt und turtelnd in der Öffentlichkeit und ließen keine Zweifel mehr zu, dass die beiden zusammen sind. Doch könnte ihr junges Glück durch Marcs Ex-Freundin Viviane in Gefahr geraten?

