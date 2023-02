Marc Terenzi & Verena Kerth: Nach Schrammen im Gesicht - Stimmt Marcs Version?

Beim Dschungelcamp-Nachspiel wurde ein bislang unveröffentlichtes Video von der Heimreise nach Deutschland gezeigt. In dem sieht man, wie Jolina Mennen Marc und Verena vor dem Dschungel-Hotel begrüßt. Als sie das Pflaster in Marcs Gesicht sieht, sagt sie in die Kamera: "Verena sah gerade nicht so glücklich aus. Weiß nicht, was da gestern noch abging."

Als Marc ihr dann am Flughafen erklärte, dass er im Bad ausgerutscht sei, bohrt Jolina weiter: "Aber... ist Verena auch ausgerutscht oder was?!" Worauf hin Marc antwortet: "Nein, nur ich." Jolina scheint mit der Antwort nicht zufrieden zu sein und fragt weiter nach: "Aber Verena hat da auch eine kleine Macke" – und zeigt auf die kleine Schramme unterm Auge. Jolinas Blick spricht Bände: Sie scheint Marcs Version nicht so ganz zu glauben. Was wirklich in besagter Nacht passiert ist, wissen letztendlich wohl nur Marc und Verena selbst...

Auch interessant

