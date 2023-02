Verena Kerth: Handgreiflich geworden? Erste Worte zu dem Streit mit Marc Terenzi!

Kam es im Hotelzimmer der beiden Neuverlobten wirklich zu Handgreiflichkeiten? Darauf angesprochen betonte Marc bereits, dass er sich lediglich in der Dusche verletzt habe und es keinen Streit mit Verena gegeben hatte. Nun, kurz nach der Landung zurück in Deutschland, bezieht auch die Moderatorin gegenüber RTL Stellung. Auf die Frage, was bei ihnen los war, antwortet sie nur: "Bei uns war ehrlich gesagt gar nichts los" und weiter: