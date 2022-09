Marcel Dähne & Lisa Weinberger: Überheblich? Diese Pläne haben sie nach dem "Sommerhaus der Stars"

"Das Sommerhaus der Stars" soll nicht der letzte TV-Auftritt von Marcel Dähne und Lisa Weinberger sein. InTouch Online hat nachgehakt. Wie soll es für sie nach der Show weitergehen? "Weiterhin auf Sozialen Plattformen aktiv sein und hoffentlich noch öfter in anderen Reality Shows mitwirken dürfen", verrät der Österreicher selbstbewusst. Und zwar nicht irgendwelche Reality Shows.

Die beiden TV-Neulinge wollen gleich die dicken Fische an Land ziehen. "Kampf der Realitystars, Let‘s Dance… eigentlich auch alles bis auf 'Das Dschungelcamp' und 'Adam und Eva", so Lisa. Dem kann sich ihr Liebster nur anschließen. Ob die beiden also bald das Tanzbein schwingen? Oder sind ihre Pläne da doch etwas größenwahnsinnig?