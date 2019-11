Reddit this

Marco Cerullo: Hat der „Bachelor in Paradise“-Hottie eine Freundin?

Mit Machosprüchen und Muskeln wollte Marco Cerullo 2017 das Herz der Bachelorette Jessica Paszka erobern. Am Ende ging der Rosenkavalier trotz aller Bemühungen leer aus. Bei „Bachelor in Paradise“ wagt der Koblenzer Singlemann den zweiten Anlauf mit der Liebe. Hat der TV-Schönling mittlerweile eine Freundin?

Foto: TV Now

Bei "Bachelor in Paradise" begibt sich Marco Cerullo auf die Suche nach der großen Liebe

Ob „ “ (2017), „Take me out“ (2018) oder „ “ (2019) - Marco Cerullos -Karriere lässt tief blicken. Auf der Suche nach der Frau fürs Leben scheut der 31-jährige Koblenzer kein Flirt-Experiment. Doch obwohl fleißig durch die deutsche Reality-TV-Landschaft tingelt, ist dem Schönheitskönig von Rheinland-Pfalz die Richtige scheinbar noch nicht begegnet. Zuletzt bändelte der Schönling auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui mit der „Bachelor in Paradise“-Kandidatin Christina Grass an. Ist die selbstbewusste Brünette aus Hannover Marco Cerullos zukünftige Freundin?

Die Bachelorette: Marco Cerullo spielt den Macho

2017 wagt der gelernte Fahrzeuglackierer sein Glück bei der -Kuppelshow „Die Bachelorette“. Mit jeder Menge Muskeln und Machocharme versucht Marco Cerullo die Rosenlady um den Finger zu wickeln. Doch am Ende kommt der Koblenzer Kandidat mit seiner Masche nicht weit und muss nach der fünften „Nacht der Rosen“ die Dating-Show verlassen. Mit seiner machohaften Attitüde und pietätlosen Sprüchen a la „Ich bin niemand der eine Frau braucht - Aber ich hätte gerne eine“ oder "Ich sag immer: Optisch wie ein Model, Charakter von 'ner Dicken" begeisterte der Koblenzer Fahrzeuglackierer zwar das RTLzwei-Publikum, doch die Bachelorette weniger.

Jessica Paszka: Überraschendes Single-Outing!

Marco Cerullo: Ist Christina Grass nach "Bachelor in Paradise" seine Freundin?

Statt lange Frust zu schieben, nimmt Marco Cerullo einfach einen zweiten – und natürlich auch einen dritten - Anlauf. Nach einem kurzen Intermezzo als Kandidat in der Dating-Show „Take me Out“ 2018, stellt Mister Rheinland-Pfalz seine Flirtqualitäten bei „Bachelor in Paradise“ unter Beweis. Auf der thailändischen Insel Ko Samui trifft Marco Cerullo ausgerechnet auf seine Ex-Geliebte Meike Emonts. Blöd gelaufen, denn auch die Ex-Bachelor-Kandidatin ist gar nicht begeistert, ausgerechnet auf den Mann zu treffen, der sie heimlich beim Sex fotografiert hat. Doch nachdem Meike Emonts die Kuppelshow verlässt, funkt es endlich auch einmal bei Dauer-Single Marco Cerullo.

Hat Marco Cerullo bei "Bachelor in Paradise" endlich sein Herz an Christina Grass verschenkt? Foto: Instagram/@marcocerullo_official

Bei einem Candle-Light-Dinner genießt der Schönheitskönig romantische Stunden mit der Pharmareferentin Christina Grass. Ob die hübsche Brünette auch nach der Show noch Marco Cerullos Freundin ist, darüber schweigen beide "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer seither eisern. Ein süßes Pärchen abgeben würden Mister Rheinland-Pfalz und Miss Norddeutschland allemal.

Das Herz von Bachelorette Jessica Paszka konnte Marco Cerullo nicht erobern, doch mittlerweile scheint es auch bei ihr zu krieseln: