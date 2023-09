Margot Robbie: Süße Baby-Beichte! Zeigt "Barbie" sich bald mit einem Bäuchlein?

Nach ihrer Hochzeit mit dem britischen Produzenten Tom Ackerley 2016 und dem Erfolg ihres Films "Barbie" in diesem Jahr will Margot nun konkret in die Familienplanung einsteigen, heißt es aus Hollywoodkreisen! "Sie will die Dinge zum Laufen bringen, bevor ihr nächstes großes Projekt ansteht", bestätigt ein Insider. Wie aufregend!

Der Haken: Die Vorbereitungen für einen zweiten "Barbie"-Film laufen bereits – sehen wir dann vielleicht eine Barbie mit Babybauch…? Wer weiß! Und wenn’s für Mama mal zu hektisch wird, kann sich ja auch Ken, äh, Tom um den Nachwuchs kümmern …