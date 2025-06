Schauspieler Jonathan Joss wurde ermordet!

Große Trauer um Jonathan Joss! Der Schauspieler, der unter anderem bei "Parks and Recreation" zu sehen war, wurde erschossen. Wie die Polizei gegenüber "People" berichtet, soll es am 1. Juni zu einer Schießerei in San Antonio (Texas, USA) gekommen sein. Als die Beamten eintrafen, lag der TV-Star bereits regungslos "nahe der Straße". Für den "King of the Hill"-Synchronsprecher kam jede Hilfe zu spät. Er wurde noch vor Ort und Stelle für tot erklärt.