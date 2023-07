Margot Robie & Ryan Gosling: Liebeshammer! Hat es am "Barbie"-Set gefunkt?

Die Gerüchte sind auch nicht an Bill und Tom Kaulitz vorbei gegangen. Die beiden Tokio Hotel-Star leben seit Jahren in Hollywood und sind dadurch echte Insider. "Es wird natürlich viel gemunkelt bei Margot und Ryan...", plaudert Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus. Er findet die Spekulationen gar nicht so abwegig. Schließlich hat Ryan sich in Eva auch an einem Filmset verliebt, genau wie in seine Ex Rachel McAdams. "Stell dir mal vor: Du bist Ryans Freundin und dann dreht der mit Margot Robbie einen Film. Barbie und Ken auch noch. Ich würde mir da Sorgen machen..." Ob Bill mit seiner Einschätzung Recht hat? Das wissen Ryan und Margot wohl nur selbst...