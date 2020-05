Maritta Emser: Die Hochzeitsexpertin lüftet ihr Familien-Geheimnis

„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt“ – Als Hochzeitsexpertin dreht sich im Leben von Maritta Emser fast jeder Tag um die Liebe. Seit über 30 Jahren begleitet die Kölnerin verliebte Frauen in ihrem Brautmoden-Laden „Cecile“ auf dem Weg zu ihrem ganz besonderen Tag. Mehr Romantik ist wohl kaum möglich. Und doch hat die Brautmodenverkäuferin ihren eigenen Deckel lange suchen müssen. Nach zwei gescheiterten Ehen hat Maritta Emser heute selbst eine Familie mit ihrem Freund Edgar und drei Hunden gegründet.

Während sie in der Liebe mehrere Anläufe nahm, lief es beruflich bei Maritta Emser schon lange rund. Mit ihrem erfolgreichen Brautmoden-Laden „Cecile“ in Köln ist die Expertin fast täglich in der -Show „Zwischen Tüll und Tränen“ zu sehen. Dabei absolvierte Maritta Emser ursprünglich eine Ausbildung zur Hochzeits-Friseurin. Erst ihr Ex-Mann, der eine Fabrik besaß, brachte die junge Kölnerin vor 30 Jahren in Berührung mit Brautkleidern. Sie eröffnete ihren ersten Laden in Kerpen, schnell folgten zwei weitere Geschäfte in München und Köln. "Ich habe immer enorm viel gearbeitet und damit ein sicheres Standbein für meinen Sohn und meine Mitarbeiter geschaffen," erklärt die emsige Geschäftsfrau heute stolz dem Hochzeitsmagazin "Bridal Times".

Nicht zuletzt ihr Einfühlungsvermögen ist ein wichtiger Grund für ihren Erfolg: "Jede Kundin ist individuell. Man muss sich auf die Emotionen der Braut einlassen, dann kann man ihr perfektes Kleid finden." Täglich stattet Maritta Emser etwa acht bis neun Bräute mit dem perfekten Hochzeitskleid aus. Und das seit nunmehr 30 Jahren. Zu ihren Kunden gehören auch prominente Köpfe wie Daniela Katzenberger, die in einem märchenhaftem Brautkleid der Designerin Pnina Tornais 2016 ihren Lucas heiratete.

Nach zwei Ehen traf Maritta Emser ihren Freund Edgar

Als waschechte Brautmoden-Expertin hat Maritta Emser im Alter von 70 Jahren natürlich selbst allerhand Lebenserfahrung vorzuweisen. Selbst war der -Star bereits zweimal verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Trotz jeder Menge Expertise im Hochzeiten feiern, waren die Ehen leider nicht für die Ewigkeit gemacht. Erst beim dritten Liebes-Anlauf hat Maritta Emser ihren Prinzen gefunden: "Ich bin mit Edgar seit 23 glücklich liiert", sagt sie fröhlich. "Wir verbringen Tag und Nacht miteinander. Genau genommen sind es also schon 46 Jahre." Nach einer halben Ewigkeit Seite an Seite, sind Maritta und ihr Freund Edgar Wagner, wenn auch unverheiratet, noch immer glücklich. Um ihre Liebe frisch zu halten, setzen die beiden trotz des gemeinsamen Arbeitsplatzes auf eine strikte Trennung zwischen Karriere und Privatem. "Er führt mit mir gemeinsam das Unternehmen, kümmert sich ums Back Office, hält mir den Rücken frei – dadurch kann ich kreativ agieren und reagieren," verrät die 70-Jährige gegenüber "Bridal Times". Statt gemeinsamen Kindern haben sich die beiden mittlerweile die drei Hunde Benny, Gio und Peppa angeschafft.

Maritta Emser: Wiedervereinigung mit ihrer Familie

Zu ihrer engsten Familie zählt Maritta Emser jedoch nicht nur Edgar und ihren Sohn, sondern auch ihre Schwester. Doch das war nicht immer so! Lange Zeit herrschte Funkstille zwischen den zwei Schwestern, bis ausgerechnet ein dramatisches Ereignis in der Türkei die beiden wieder zusammenschweißte: "Genau genommen arbeitet meine Schwester seit 15 Jahren immer mal wieder für mich. Zwischendurch hat sie drei Jahre meinem Sohn beim Aufbau seines Unternehmens geholfen. Dann war ich in der Putschnacht in Istanbul und sie hat sich gemeldet." Die Sorgen um einander, führte die beiden Frauen wiederzusammen. Seither steht Maritta Emsers Schwester hinter dem Verkaufstresen von „Cecile“ und greift ihr in allen Belängen unter die Arme. So kann sich Maritta Emser auch auf ihren vielen Auslands-Reisen immer auf ihre Familie im Laden verlassen. Etwa 35-40 Messen besucht die Brautmoden-Expertin jährlich, immer mit dabei ist ihr Freund Edgar, der die Finanzen im Blick behält. Einmal mehr beweist Maritta Emser, wie kinderleicht sich Karriere und Familie vereinen lassen.

