Susanne Steiger: So lebt die „Bares für Rares“-Blondine privat

Ob Silberkette, Diamantenohrringe oder glitzernde Broschen, bei wertvollem Schmuck schlägt das Herz von Susanne Steiger höher. So geht bei „Bares für Rares“ auch mal ein Reliquien-Kreuz für 42.000 Euro über den Tisch. Gemeinsam mit Kult-Charakteren wie Ludwig „Lucki“ Hofmaier, Wolfgang Pauritsch und Fabian Kahl feilscht und handelt die Schmuckexpertin in der Antik- und Trödelshow um die Wette. Die Zuschauerherzen hat sie längst erobert, doch wie steht es eigentlich um ihr eigenes Herz? Wem Susanne Steiger ihre ganze Energie widmet und wie ihr Privatleben eigentlich aussieht, erfahrt ihr bei einem Blick hinter die Kulissen der Kult-Show.

"Bares für Rares"-Star Susanne Steiger besitzt zwei Läden

Längst hat Susanne Steiger bei „Bares für Rares“ bewiesen, dass sie ein Händchen für Schmuck und Kostbarkeiten hat, doch die Aachenerin hat noch viel mehr auf dem Kasten. Eigentlich ist die -Händlerin nämlich gelernte Steuerfachwirtin. Zwar half Susanne Steiger ihrem Vater schon in der Schulzeit in seinem Pfandhaus in Bornheim aus, am Ende folgte sie jedoch der Profession ihrer Mutter, die als Steuerberaterin tätig war. Trotz Karrierestress nimmt sich Susanne Steiger bis heute stets Zeit für ihre Familie. Oma und Co liegen der Enddreißigerin sehr am Herzen.

Trotz Wirtschaftsausbildung blieb Liebe zu Kitsch und Trödel bestehen, so eröffnete die damals 25-Jährige im Jahr 2007 ihren ersten eigenen Schmuckladen in Kerpen. Das Geschäft lief so blendend, dass sie 2012 direkt noch einen zweiten Laden in ihrer Heimatstadt Bornheim eröffnete. Kein Wunder, dass 2014 auch das -Team auf die ehrgeizige Geschäftsfrau aus dem Rheinland aufmerksam wurde. Seither ist Susanne Steiger die gute Seele des Händlerteams von „Bares für Rares“.

Susanne Steiger: Gehört ihr Herz einem Freund?

Heute ist Susanne Steiger Geschäftsfrau, Steuerfachwirtin und TV-Star in einer Person. Trotzdem stellt sich die Blondine immer wieder neuen Herausforderungen. 2015 erfüllte sie sich einen ihrer größten Träume und absolvierte eine Ausbildung zur Diamantengutachterin. Um sich genug Geld für ihren „Diamond Grader“ anzusparen, stand sogar Kellnern auf der Tagesordnung. Während Susanne Steiger fleißig die Karriereleiter hochklettert, liegt das Thema Familiengründung erst einmal auf Eis. Statt einem Mann gehört ihr Herz nämlich einem Pferd.

Als Springreiterin nimmt Susanne Steiger mit ihrer Stute Filippa 13 an professionellen Reitturnieren teil. Immerhin hat sich die Reiterin mittlerweile bis auf Platz 57 der Rangliste hochgekämpft. Neben einer erfolgreichen Fernsehkarriere, zwei Geschäften und ihrer Sportleidenschaft bleibt wohl oder übel drum herum einfach kaum Zeit für einen Freund oder Kinder. Doch was nicht ist, kann ja noch werden...

Susanne Steigers Geschäft wurde ausgeraubt

Im März 2020 sorgte Susanne Steiger mit einem Polizeieinsatz für Entsetzen. Mitten in der Nacht stand die Polizei vor ihrer Haustür. Die schlechte Nachricht: In ihr Bornheimer Geschäft in der Königsstraße wurde eingebrochen! Die Nerven der Händlerin liegen blank: „Ich habe das Geschäft seit 13 Jahren – und das ist der erste Einbruch. Das gibt einem ein komisches Gefühl“, so Steiger. Auch die Gewalt, mit welcher der Einbrecher vorgingen, sorgt für Entsetzen. Nicht nur der wertvolle Schmuck wurde entwendet, sondern auch die Scheiben wurden eingeschlagen. Für Susanne Steiger bedeutet der Einbruch nun viel Arbeit, damit sie ihr Geschäft möglichst schnell wieder eröffnen kann.

