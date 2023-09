Martin Rütter: Nach dem Aus - Er lässt die Bombe platzen!

"Ich habe aber eine richtig gute Nachricht für euch, denn natürlich bleiben wir beim Thema Pferd dran. Wir haben eine ziemlich gute Idee rund um das Thema Pferd. Lasst euch überraschen, was im nächsten Jahr zu dem Thema kommt", versprach Martin kurz nach der Schock-Nachricht auf Instagram.

Bis es soweit ist, steht noch ein anderes Format in den Startlöchern. "Ich bin gerade im Tierheim München. Wir drehen hier ein neues Format, da geht es um Tierschutz", verrät er auf Instagram. "Eine tolle Einrichtung. Ich erlebe hier wirklich tolle, aufgeräumte Menschen und hier sind so viele nette Hunde." Sein Appell: "Wenn ihr euch einen Hund anschaffen wollt, bitte bitte nicht in irgendwelchen Welpenhandelsbuden … Die Tierheime sind rappelvoll mit tollen Hunden." Das Thema wird sicherlich auch in seiner neuen Sendung eine große Rolle spielen. Worum es genau geht und wann das Format im TV läuft, hat Martin bisher noch nicht verraten...