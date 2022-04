Massimo Sinató & Rebecca Mir: Babyhammer! Jetzt ist es raus

Gegenüber RTL äußerten sich Massimo und Rebecca nun bei "Exclusiv Weekend" zu ihrer Babyplanung. Anscheinend gehen ihre Meinungen, was das angeht, jedoch ganz schön auseinander. Baby Nummer 2 ist wohl ein schwieriges Thema für das Paar, denn wenn es nach Massimo gehen würde, könnte es schon direkt weitergehen. Darauf angesprochen, entstand nun eine hitzige Diskussion zwischen ihm und seiner Frau Rebecca:

Massimo: "Also ich bin jederzeit bereit. Ich meine, wenn sie...Ich finde immer, das ist eine Sache, die man der Frau überlassen sollte, und man sollte auch keinen Druck auf die Frau ausüben."

Rebecca: "Aber du bist bereit (lacht). Ich habe es verstanden, okay."

Sagen sie, als wir plötzlich Zuwachs anderer Art bekommen: ein Leguan.

Rebecca: "Er guckt uns an."

Massimo: "In Mexiko ist das der Klapperstorch (lacht). Schatz, willst du mir irgendwas erzählen?"

Rebecca: "Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal dann noch mehr Nachwuchs bekommen, aber ich..."

Massimo: "Wie viel mehr denn jetzt?"

Rebecca: "Das überlegen wir uns dann noch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr schöne, sehr intensive Zeit, aber ich bin jetzt auch momentan mit einem Baby sehr, sehr gut ausgelastet. Also es ist schon also halt auch viel Arbeit, ne? Also das gehört auch dazu. Man schläft natürlich nicht viel. Es ist, wie gesagt, wahnsinnig schön und daher, ein bisschen Päuschen können wir machen."

Ob die beiden sich da wohl doch bald einig werden, bleibt abzuwarten. Aktuell genießen sie jedoch erst einmal die Zeit, die sie mit ihrem kleinen Sohn haben und lassen alles Weitere auf sich zukommen. Für Rebecca scheint das Thema Baby Nummer 2 ja noch etwas warten zu können.

