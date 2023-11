Matthew Perry: Diese Frau traf er kurz vor seinem Tod! Jetzt packt sie aus

Bei der mysteriösen Schönheit handelt es sich um Schauspielerin, Moderatorin und Model Athenna Crosby. Das hat sie jetzt selbst auf ihrem Instagram-Account bestätigt. "Ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber ja, das sind wir beide am letzten Freitag." Als Andenken an Matthew entschied sie sich doch, an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ich hatte die Ehre, ihn persönlich zu kennen. Wir waren Freunde." Athenna betont, dass es Matthew bei ihrem letzten Treffen gut ging. "Er war guter Dinge. Er hat von all den Dingen, die er vor sich hatte, gesprochen. Er war glücklich und lebhaft", so die 25-Jährige. Am nächsten Tag wollte Matthew Pickleball spielen gehen.