Matthew Perry Todesursache: Die ersten Autopsie-Ergebnisse sind da!

Matthew hatte im Laufe seines Lebens immer wieder mit seinen Süchten zu kämpfen. Bereits im Alter von 18 Jahren war er alkoholabhängig. Nach einem Unfall kam der Schauspieler nicht mehr von Schmerzmitteln los. Bis zu 55 Tabletten schmiss Matthew pro Tag ein. "Ich habe gut und gern sieben Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden. Ich war bei 6000 AA-Meetings (Treffen der Anonymen Alkoholiker). Ich war in 15 Entzugskliniken und einer psychiatrischen Anstalt. Ich bin 30 Jahre lang zweimal die Woche zur Therapie gegangen", schrieb er in seiner Autobiographie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". "Ich stand mit einem Bein im Grab." Worte, die jetzt einen ganz anderen Beigeschmack haben.