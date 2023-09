Ruby O. Fee: Kuriose Offenbarung! Damit hat wirklich niemand gerechnet

Für die Schauspielerin Ruby O. Fee darf es auf dem Teller pikant zugehen. "Ich liebe es tatsächlich gerne scharf und gut gewürzt. Zum Beispiel habe ich immer einen kleinen Tabasco in der Handtasche", sagte die Lebensgefährtin von Schauspielkollege Matthias Schweighöfer am Rande der Ausstellungseröffnung "Meat Utopia - A Solarpunk Exhibition" in der Berliner Galerie P61 für digitale Kunst. Sie selbst koche viel und gerne, zum Beispiel balinesisches Curry - von mediterraner bis fernöstlicher Küche sei alles dabei.

"Wir kochen beide gerne und gut", erklärt Fee auch im Hinblick auf ihren Partner - sie selbst hauptsächlich "nach Gefühl": "Viele Rezepte habe ich mir auf Reisen und durch die dortigen Begegnungen beigebracht, das ist mir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen."

Apropos Fleisch: Ihren eigenen Konsum habe sie in den letzten Jahren deutlich reduziert, erzählt die in Costa Rica geborene Schauspielerin. Passend zur Ausstellung "Meat Utopia", auf der The Vegetarian Butcher, ein Hersteller von vegetarischen Fleischalternativen, künstlerische Lösungsansätze für eine Zukunft von Mensch, Tier und Natur im Einklang vorstellt.