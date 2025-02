Maurice Dziwak: Trauriger Dschungelcamp-Rekord - Selbst Jan Köppen ist baff!

Maurice darf mit Lilly Becker (48) in die Dschungelprüfung "Stock-Schauer". In der Prüfung werden die beiden in zwei große Wassertanks geschickt, die sich immer weiter füllen. Lilly hat die Aufgabe, Schlüssel zu finden, die sie an Maurice weiterreicht. Der wiederum muss dann jeweils das richtige Schloss finden. So weit, so gut. Doch in dem Wassertank bekommt der Reality-TV-Star plötzlich Panik.: "Lilly! Lilly! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lilly! Ich kriege keine Luft. Bitte weniger Wasser!", brüllt er.