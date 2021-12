Melanie Müller: Beauty-Wahnsinn! Krasse Veränderung nach der Trennung

Ihre Fans sind in den Kommentaren zunehmend besorgt. So schreiben einige: "Du hast aber abgenommen kann das?", "Schön ist echt was anderes" oder "Sorry...aber ihr seht aus wie 2 Schaufensterpuppen. Völlig unnatürlich, keine Ausstrahlung mehr...wie Roboter...unsere neue Zukunft?". Ob Melanie die Trennung doch mehr mitnimmt als sie vielleicht preisgeben will? Oder tröstet sie sich jetzt auch mit Besuchen beim Beauty-Doc? Eins ist klar, bei ihren Fans sowie wahrscheinlich auch ihrem Noch-Gatten Mike und ihren Kindern, sorgen Aufnahme, wie diese, bestimmt eher für Sorge als alles andere. Bleibt nur zu hoffen, dass es der ehemaligen Dschungelkönigin trotz aller Kritik gut geht und sie sich jetzt auf die Zukunft ihrer Familie konzentrieren kann.

Denn um die steht es momentan alles andere als rosig. Mehr dazu erfährst du im Video: