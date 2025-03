Melody Haase: Liebesbeichte! Was sie jetzt über Bill Kaulitz verrät

Seine gerade erst gescheiterte Beziehung zu Marc Eggers (38) zeigt, dass Bill Kaulitz bisher leider Pech in der Liebe hatte. Außerdem zeigt das aber auch, dass der "Tokio Hotel"-Frontmann auf Männer steht, was natürlich auch schon vorher bekannt war. Doch wie Melody Haase jetzt verrät, war das kein Grund für sie, sich nicht in den 38-Jährigen zu verlieben!

Auf Instagram gibt Melody ihre Gefühle offen zu: "Ich habe mich mein Leben lang in Leute verliebt, die ich nicht haben konnte. Aus Bill Kaulitz und mir wurde auch nie was", schreibt die 31-Jährige mit einem traurigen Emoji dahinter.