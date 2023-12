Mette-Marit & Haakon: Sie sprechen das erste Mal über ihre Tiefpunkte!

An einen schlimmen Tag kann sich der Kronprinz gut erinnern. "Ich war so müde und aufgeregt, dass ich mir eine halbstündige Auszeit in einem leeren Büro nehmen musste. Dort habe ich einfach angefangen zu weinen." Heute könne er darüber lachen. "Damals jedoch bin ich zusammengebrochen." Letztendlich aber siegte ihre Liebe. Eine Zeit lang schien alles gut. Dann erkrankte Mette an Lungenfibrose. Das zerschlug ihren Lebensplan. Nachdem es König Harald gesundheitlich schlecht ging, wollte sie ihren Mann bei den Amtsgeschäften bestmöglich unterstützen. Das aber ließ ihre Krankheit nicht zu. Auch diese Krise überwinden Mette-Marit und Haakon jeden Tag gemeinsam. Auch heute noch.