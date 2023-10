Micaela Schäfer packt aus: So läuft es bei ihr im Bett

Im Interview mit "Promiflash" verrät Micaela nun, wie das Sexleben in ihrer Beziehung aktuell aussieht und erklärt, dass es in ihrer Beziehung - wegen ihres vollen Terminkalenders - nach wie vor abwechslungsreich ist: "[Das] hält die Beziehung auf Trab und natürlich auch im Bett – wenn man sich nicht oft sieht, dann kommt keine Routine rein und ich denke mir halt immer was aus", sagt das Nackt-Model.

Micaela sorgt ab und an dafür, dass es auch abwechslungsreich im Bett bleibt: "Ich habe so viele Kostüme, so einen großen Fundus an toller Wäsche, also ich lasse mir was einfallen."