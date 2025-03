Michael Schumacher bald Opa: Statt Mama-Vorfreude – danach sehnt sich Gina Schumacher kurz vor der Geburt

Gina ist leidenschaftliche Western- und Springreiterin, holte 2019 sogar den Titel der Reining Europameisterin. Dass der Reitsport seit der Schwangerschaft ein wenig zu kurz kommt, ist klar, immerhin ist das Training nicht ungefährlich. Doch wie Gina jetzt mit einem Instagram-Post verrät, hat sie Sehnsucht nach ihrem Pferd und dem Reiten!

"Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Training und in den Wettkampf einzusteigen! Billy und ich werden bereit sein, in Vegas für die Qualifikation zurück in den Showpen zu gehen", schreibt die werdende Mama zu einem Foto von sich und ihrem Pferd Billy.