Michael Schumacher: Geheimnis gelüftet! Das wusste bisher keiner

Über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher ist auch nach so vielen Jahren kaum etwas bekannt. Seine Familie und seine Freunde tun alles dafür, um seine Privatsphäre zu schützen. Auch heute noch erinnern sich seine ehemaligen Weggefährten sehr gerne an die gemeinsame Zeit und sprechen nur in den höchsten Tönen von dem ehemaligen "Formel 1"-Star. Auch Rennfahrer Mika Häkkinen hat sich immer sehr gut mit Schumi verstanden...