Michael Schumacher: Neuanfang! Endlich kann die Familie wieder lachen

"Die Atmosphäre gefällt mir, auf dem Pferd sitzen, dann am Lagerfeuer mit Freunden…", hatte Michael Schumacher schon früher von einem Leben in Amerika, als Cowboy, geschwärmt, wie "Mini" berichtet. Damals schien das jedoch noch weit weg. Er lebte doch mit seiner Familie am Genfer See, war als Rennfahrer sowieso häufig unterwegs. Und dann kam 2013 der schreckliche Skiunfall, der alles veränderte und seit dem wir Michael nicht mehr gesehen haben. Doch nun gibt es endlich wunderbare Neuigkeiten von der Familie!