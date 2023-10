Michael Schumacher: Schlimme Vermutung! Ist sein großes Geheimnis in Gefahr?

Sie ist blond, wunderschön und hat seinen Sohn Mick im Sturm erobert: Model Laila Hasanovic. Und der junge Rennfahrer scheint überglücklich mit der Dänin zu sein. Das Problem: Laila liebt es, ihr Leben mit fremden Menschen zu teilen. Auf Instagram veröffentlicht sie ständig neue Bilder. Knutschfotos mit Mick, Bikinibilder, Urlaubsschnappschüsse. Sie nimmt ihre Fans überallhin mit. Totales Kontrastprogramm zu dem, was sich Michael immer für seine Kinder gewünscht hat. Fragt sich also, ob Laila verschwiegen genug ist. Oder wird sie Schumis größtes Geheimnis irgendwann ausplaudern? Der Welt erzählen, wie es ihm wirklich geht…

Bisher wirkt es zumindest nicht so, dass die Formel-1-Legende und seine Familie ihr blind vertrauen könnten. Zuletzt veröffentlichte die 22-Jährige ein Foto mit einem verdächtigen Ring am Finger. Das heizte die Gerüchte um eine Verlobung natürlich an – und das war sicherlich nicht im Interesse von Familie Schumacher. Ja, Diskretion sieht irgendwie anders aus. Aber Schumis Sohn scheint blind vor Liebe…