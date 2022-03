Michael Schumacher: Sein Geheimplan tritt in Kraft

Es waren rührende Dankesworte, die die Familie Schumacher auf ihrem Instagram-Account an Jean Todt zu seinem Abschied als FIA-Präsident richtete. Das ist nun fast drei Monate her. Drei Monate, in denen man dort seither kein Sterbenswörtchen der Schumachers mehr gehört hat. Kein: "Keep Fighting Michael", keine Rückblicke auf die Karriere des Formel-1-Helden.