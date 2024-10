Michael Schumacher: Wird er bald Opa?

Auch Michael und seine Frau Corinna (55) waren 27 Jahre jung, als sie zum ersten Mal Eltern wurden und überglücklich ihre kleine Gina im Arm hielten. Vielleicht sind die beiden ja ein Vorbild für ihre Älteste? Fest steht: Gina ist mit ihrem Iain seit sieben Jahren sehr glücklich, sie und der Profireiter teilen die Liebe zu den Pferden und der Natur. Die große Hochzeitsfeier gab der Familie neuen Mut und ließ die schweren Zeiten ein wenig leichter erscheinen. Michael Schumacher hat immer betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. In seinen Rückzugsort auf Mallorca könnte nun schon bald neues Leben einziehen – oder zumindest ganz oft zu Besuch kommen. Denn nach der Hochzeit seiner Tochter wächst nun die Aussicht auf ein Enkelkind. Und was könnte einen Vater glücklicher machen als die Geburt einer neuen, nächsten Generation? Es wäre ein Lichtblick, den sich alle so sehr von Herzen wünschen.