Michael Wendler: "Betrügerisch!" - Konny Reimann rechnet mit ihm ab

Zur Erinnerung: Vor fünf Jahren standen die beiden Männer für die RTL2-Show "Konny Goes Wild" vor der Kamera und wanderten gemeinsam mit Joey Heindle und Thorsten Legat durch die Wüste. Eine Zeit, an die Konny nur sehr ungern zurückdenkt.

"Es gab nur einen einzigen (…) Promi, der sich so danebenbenahm, dass er mich wirklich zur Weißglut brachte. Respektlos, arrogant, hintertrieben, mir würden wohl noch zehn weitere unschöne Adjektive für ihn einfallen", feuert er gegen den Wendler und bezeichnet ihn als "betrügerisch" und "unfassbar dumm".

Doch was ist passiert? Konny wirft Michael vor, kein Teamplayer gewesen zu sein und nie mit angepackt zu haben. Außerdem habe er seinen Müll im Naturschutzgebiet vergraben und sich mit dem rationierten Trinkwasser die Haare gewaschen. Und damit nicht genug! "Er hatte sich in einem Laden verbotenerweise Unmengen an Müsliriegeln für die Wüste gekauft und am Ende die Rechnung als Spesen beim Sender eingereicht", erzählt er weiter. "Das alles zusammen und noch einiges mehr sind also die Gründe, warum er der einzige Mensch ist, dem ich niemals eine zweite Chance geben würde."

Auweia...