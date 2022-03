Michael Wendler: Er steht vor einem Trümmerhaufen

Liebe macht blind

Denn das Ergebnis nach dreieinhalb Stunden Arbeit ist bestenfalls erschreckend: Laura sieht aus, als hätte sie sich mit einer Raubkatze geprügelt! Im Netz sorgt das Tattoo-Porträt (nach einem Selfie von 2020) für Hohn und Spott, das Bild sei "grottenschlecht" – und nicht wenige fragen sich, ob der Tätowierer vielleicht "betrunken" gewesen sei.

Autsch, dieser Liebesbeweis war wohl keine so gute Idee! Dennoch zeigte sich Laura, die alles mit ihrer Handykamera begleitete, von dem Werk begeistert: "Micha hat sich das Motiv ausgesucht, und ich fühle mich so geschmeichelt! So gut geworden! Das Tattoo sieht meeeeega aus. Ich liebe dich!", schrieb sie unter die Insta-Fotos. Tja, Liebe macht eben tatsächlich blind …

