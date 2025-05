Michael Wendler in Deutschland: Er muss bibbern! Droht ihm jetzt der Knast?

War’s das mit Michael Wendlers Luxus-Leben in den USA? Das Landgericht Duisburg hatte den 52-Jährigen im Berufungsprozess um seine Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen! Damit gilt der Schlagerstar offiziell als vorbestraft – und das könnte schwere Konsequenzen nach sich ziehen, was seine Aufenthaltsgenehmigung in den USA angeht.