Michael Wendler & Laura Müller: Nun bringen sie alle gegen sich auf!

"Die kirchliche Hochzeit haben wir nur aufgeschoben", erklärte der Wendler kürzlich im Pärchen-Podcast "Die Wendlers". Und fügte an: "Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht." Allerdings ist es wohl vor allem Laura, die sich Gedanken gemacht hat – und was für welche! Während in der alten Heimat Deutschland noch immer Menschen darauf warten, dass ihr Gatte endlich seine Schulden begleicht, denkt Laura weiterhin groß – und träumt von einer luxuriösen Feier im karibischen Ferienparadies! Man wolle sich "auf jeden Fall auf den Bahamas mit engsten Familienmitgliedern und Freunden noch mal das Jawort geben", stellt die junge Mutter, die derzeit vor allem mit Nackedei-Postings auf OnlyFans zum Familieneinkommen beiträgt, im Podcast klar. Doch das war’s noch nicht, denn Laura will noch mehr: "Ich habe da so einen neuen Ring von Tiffany ins Auge gefasst. Den hätte ich gern!" Das wird kostspielig …

Da muss sogar der Wendler schlucken: "Oh, neue Ringe. Okaaay. Ich dachte, ich packe den Alten noch mal ein..." Aber damit kommt er bei seiner Luxus-Lady nicht durch! Und dann muss ja auch noch ein Hochzeitskleid her – am besten gleich von Lauras Lieblingslabel Chanel. Um wieder flüssig zu werden, verkaufte der Wendler erst kürzlich die Familien-Villa in Cape Coral für umgerechnet rund 290.000 Euro. Doch statt einen Teil der angeblich rund eine Million Euro hohen Schulden zu begleichen, investiert er nun weiter in den dekadenten Lifestyle seiner jungen Frau. "Das hört sich nicht günstig an", ahnt der Schlagersänger mit den wirren Verschwörungsansichten. Tja, da hat er wohl ausnahmsweise mal recht …