Michael Wendler & Laura Müller: Sex-Knaller! Sie sind jetzt bei "OnlyFans"

"Erwartet private und intime Momente, die wir mit euch teilen möchten", teasert Laura auf ihrem Instagram-Kanal an. “Erlebe uns ganz privat und hautnah. Freut euch und seid gespannt." Wer Laura und Michael nackt und in Action erleben möchte, muss monatlich 34,99 US-Dollar zahlen, umgerechnet also etwa 31 Euro.

Auf dem "OnlyFans"-Account von Michael und seiner Liebsten gibt es bereits drei Einträge, die nur für Abonnenten zu sehen sind. Für alle zu sehen ist hingegen Lauras Po in einem blauen Tanga. Wie viel die beiden ihren Fans zeigen werden? Unklar. Es dürfte jedoch richtig heiß werden...

Letzter Ausweg Porno? Laura Müller hat ein unmoralisches Angebot bekommen: