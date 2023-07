Michael Wendler: Verzweifelter Appell nach der Geburt seines Sohnes

Außerdem stellt der Musiker klar: "Ich war nie ein Antisemit, Nazi oder Verschwörungstheoretiker. Ich bin einfach nur ein Schlagersänger, der den Mut hatte, den Mund aufzumachen und zu hinterfragen und aufzuklären und sein Recht auf freie Rede in Wort, Bild und Schrift auszuüben." Die Zeit war für Michael psychisch unerträglich. Doch jetzt will er alles hinter sich lassen. Deshalb hat er einen Appell an all seine Fans: "Ich habe mich entschieden, wieder neue Musik zu schreiben und zu produzieren. (...) Meine Fans bitte ich um Unterstützung. Bitte kommt zu meinen Konzerten."