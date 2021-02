Michelle: Der tiefe Fall unserer einstigen Schlagerlegende

Mit Problemfällen kennt sich Markus Krampe aus – als Ex-Manager von Michael Wendler weiß er, wie man stockende Karrieren wieder in Schwung bringt. Den seinerzeit schon recht abgehalfterten Sänger brachte er in quotenträchtige Reality-Formate – "Dschungelcamp", "Promi Big Brother", "Sommerhaus der Stars", "Goodbye Deutschland!" – und machte ihn so einem deutlich breiteren Publikum bekannt. "Als ich ihn übernommen habe, war das mit den Einnahmen nicht so rosig", bestätigt Krampe, laut "Closer". "Und halb Deutschland weiß, wie viel er zum Schluss verdient hat." Nach Wendlers unrühmlichem Abgang in den Verschwörungs-Wahn schwebt dem Manager nun wohl Ähnliches für seinen neuen Schützling vor. "Man muss mal nach links und nach rechts schauen", erläuterte er seine Pläne für Michelle. "Vielleicht auch mal außerhalb der Bühne. Wo man sie kennenlernt (…). Ich habe natürlich Verbindungen zu einigen Fernsehsendern und habe auch direkt mit Gesprächen losgelegt." Mal abwarten, in welchem Format wir Michelle demnächst wiedersehen …