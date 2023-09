Michelle Hunziker: Gezeichnet - Sie ist kaum wiederzuerkennen!

Wow, was für ein Leben! Dauersommerurlauberin Michelle Hunziker planscht ständig an den schönsten Stränden. Sie genießt ausgiebig Zeit mit ihren Töchtern – und neuerdings sogar mit ihrem heiß geliebten Enkelsohn Cesare. Die hübsche, erfolgreiche Moderatorin ist vom Glück geküsst. Und doch scheint Michelle ihr Leben an der Sonne nicht genießen zu können, wirkt traurig. Was ist nur los mit ihr?