Michelle Hunziker: Jetzt zerbricht auch noch das Liebes-Glück ihrer Tochter!

Aurora wollte Mama nicht leiden sehen

Die Fronten sind verhärtet. Nicht nur zwischen Michelle und Trussardi-Erbe Tomaso, die sich auf ihre Scheidung vorbereiten, sondern auch zwischen Aurora und Goffredo. Denn während Aurora in dem ganzen Trennungs-Drama – wenig überraschend – zu ihrer Mutter hält, verbrüdert ihr Schatz sich ausgerechnet mit dem "Feind". Und als solchen betrachtet Michelles Tochter wohl mittlerweile den Mann, der ihrer Mama das Herz gebrochen hat. Laut Insidern soll sie Michelle schon länger darin bestärkt haben, einen Schlussstrich unter die Ehe zu ziehen, statt weiter vergeblich darauf zu hoffen, dass die Situation besser wird. Der ständige Streit mit Tomaso, die schlechte und angespannte Stimmung im Haus, die schwierige Situation für ihre beiden Halbschwestern Sole (8) und Celeste (6), all das belastete auch Aurora, die selbst Scheidungskind ist. Sie habe Michelle nicht länger leiden sehen wollen, heißt es aus ihrem Umfeld. Und natürlich steht Aurora ihrer Mutter auch seit Verkündung der Trennung verlässlich zur Seite – während sie Tomaso konsequent die kalte Schulter zeigt.

Tomaso ist am Boden zerstört

Sie macht keinen Hehl daraus, dass von der Liebe und Zuneigung, die sie ihrem Stiefvater all die Jahre entgegenbrachte, nichts übrig geblieben ist. Das ist auch Tomaso klar: "Ich habe immer versucht, ein Freund und älterer Bruder zu sein, ich bin in ihr Leben getreten, als sie 16 war, und ich denke, es war nicht die einfachste Sache der Welt für sie. In letzter Zeit hat sich unsere Beziehung etwas verschlechtert", gestand er geknickt im ersten Interview nach der Trennung. Dennoch hofft er auf eine Versöhnung, benutzt weiterhin einen Kulturbeutel mit seinen Initialen, den Aurora ihm zum Geburtstag schenkte. Dass diese sentimentale Geste ihr Herz erweicht, scheint aber ausgeschlossen. Zumal Tomaso in ihren Augen nicht nur Schuld am Schmerz ihrer Mutter ist, sondern auch, indirekt, für gefährliche Turbulenzen in Auroras Liebesleben sorgt. Denn ihr Schatz hält standhaft zu Tomaso, der im selben Interview sogar in den höchsten Tönen von der Freundschaft schwärmte, die ihn mit Goffredo verbindet. Die beiden Männer verbringen gerne Zeit miteinander, ziehen abends um die Häuser und genießen ihre Bromance. Ganz offensichtlich hat Goffredo nicht vor, Aurora zuliebe seinen guten Freund Tomaso in die Wüste zu schicken.