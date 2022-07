Michelle Hunziker: Karriere-Aus! Für die Liebe schmeißt sie alles hin

"Ich bin eine freie Frau und will das so erleben, wie ich will", erklärte die Blondine kürzlich fast schon etwas trotzig. Gesagt, getan! Zärtliche Küsse auf den Po, wildes Geknutsche unter der Sonne Sardiniens und ganz viel nackte Haut – Michelle und Giovanni lassen es ordentlich krachen!

Offenbar zu viel für die eher spießigeren und familienverbundenen Italiener! Prompt wurde die vielbeschäftige TV-Lady aus der italienischen Rekord-Sendung "striscia la notizia" eiskalt rausgeschmissen. Für Michelle ein Schlag ins Gesicht! Scheint, als wird ihr Giovannis Liebes-Rausch nun zum Verhängnis…