Michelle Hunziker: Liebes-Sensation! Sie kann ihre Gefühle nicht länger verstecken

Was für eine Überraschung! Michelle Hunziker ist endlich in den Armen eines neuen Mannes angekommen. Und das Phantom ist kein Unbekannter. Es handelt sich um den heißen italienischen Arzt Giovanni Angiolini, der bereits in der Vergangenheit Schlagzeilen machte, der neue Lover von Michelle zu sein! Somit ist es für aufmerksame Fans der hübschen Blondine keine Überraschung, dass die beiden daten. Doch es blieb lang unklar, ob Giovanni und Michelle wirklich ein Paar sind. Doch nun gibt es den ultimativen Beweis dafür! Paparazzi haben das Pärchen nicht nur beim Knutschen, sondern auch beim gemeinsamen Betreten der Wohnung von Michelle beobachtet. Und scheinbar blieb der "schönste Arzt Italiens" über Nacht. Es wird nun wirklich ernst zwischen den beiden Turteltauben. Hat der Hottie etwa schon die Töchter von Michelle Hunziker kennengelernt?

Offiziell haben Giovanni und Michelle ihre Beziehung noch nicht bestätigt, aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein!