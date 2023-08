Michelle Hunziker: Liebes-Wirrwarr! Jetzt muss sie sich zwischen zwei Männern entscheiden

Strahle-Lächeln, Dreitagebart, durchtrainiert – Michelles Beuteschema lässt keine Fragen offen. Bereits Dottore Giovanni Angiolini, mit dem sie sich durch den vergangenen Sommer turtelte, sah ihrem Ex Tomaso Trussardi auffallend ähnlich. Und auch die neuen Männer in ihrem Leben passen perfekt in dieses Muster. Aber natürlich kommt es nicht nur aufs Aussehen an, auch innere Werte zählen...

Da wäre Kandidat Nummer eins: Davide Dal Seno. Der knackige Schauspieler liegt nicht nur optisch genau auf Michelles Wellenlänge. Auch beruflich passen die beiden gut zusammen: Sie standen bereits gemeinsam vor der Kamera, drehten einen Werbespot für Spülmittel. Seitdem halten sie via Instagram fleißig Kontakt.