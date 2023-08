Thomas Gottschalk: Er bestätigt das traurige Aus

"Ja, es ist richtig, es wird mein letztes ‚Wetten, dass…?‘ sein. Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen", erklärt Thomas im Gespräch mit "Bild". 2022 war Michelle Hunziker noch an seiner Seite, doch in der letzten Show wird sie nicht dabei sein.

"Ich habe die erste Show allein moderiert und ich werde die letzte allein moderieren", sagt der Entertainer. "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s langgeht."