Michelle Hunziker: Nach Mami-Kritik - es bricht ihr das Herz

Aurora Ramazzotti kann es anscheinend niemandem recht machen. Immer wieder muss sie sich gemeinen Kommentaren stellen - einigen Nutzer scheint es nicht zu passen, wie die Tochter von Michelle Hunziker ihren neuen Mami-Alltag lebt. Unter den Posts, die sie mit Söhnchen Cesare teilt, hagelt es immer neue Kritik. So auch jetzt, nachdem sie ihren Tagesablauf mit ihrem Baby teilte. Scheinbar zu viel für einige Nutzer - Einer schreibt: "Genieß doch all das, ohne das Bedürfnis zu haben, unbedingt alles erzählen zu wollen", ein Anderer wettert: "Was buchstäblich jede Mutter auf der Welt tut. Aber hey, in Mailand ist sogar ein Furz instagramwürdig."

Solche bösen Worte gegenüber ihrer Tochter scheinen auch Mama Michelle Hunziker nahezugehen. Die Moderatorin urlaubt gerade auf Capri und sendet ihrer Tochter nun eine süße Botschaft aus der Ferne: