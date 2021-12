Michelle Hunziker: Trennung von ihrem Tomaso! Ihr Glück liegt in Scherben

Und auch Tomasos Kalender ist voll. Sein Ziel: Er will das Familienunternehmen Trussardi (gegründet 1911) zu einem globalen Modekonzern umstrukturieren, arbeitet seit Monaten an einem Relaunch der Marke, der Entwicklung weiterer Linien und der Erschließung neuer Verkaufsgebiete in Russland, den USA und Asien. Da bleibt wenig Zeit füreinander.

"Wir versuchen immer, alle zusammen zu sein, so oft es geht", so der 38-Jährige mal über die Abstimmung der Termine mit seiner Frau. Die ergänzte: "Deswegen sind wir fast nie zusammen auf Arbeit. Denn wenn ich arbeite, passt er auf die Kinder auf, und wenn er arbeitet, bin ich bei ihnen." Es ist das Problem aller berufstätigen Eltern: Zwischen Kindern und Karriere kommt die Zweisamkeit, der Austausch schnell zu kurz.

So auch bei Michelle und Tomaso? "Wir streiten auch, so wie alle Paare", offenbarte Michelle mal in einem Interview. "So ist das wohl in einer Ehe, und es ist sicher auch nicht immer leicht. In einer Beziehung muss man jeden Tag um sein Glück kämpfen." Und wer kämpft, der kann auch verlieren.

Vor diesem Hintergrund bekommt das, was Michelle über ihre neue Frisur sagt, plötzlich eine ganz andere Wirkung: Das Haareschneiden sei "wie ein symbolischer Bruch mit meinem früheren Leben" gewesen. Weil sie sich von mehr verabschiedet hat als nur von den blonden Haaren?