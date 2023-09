Mick Schumacher: Emotionale Botschaft an Vater Michael! Diese Worte sind herzzerreißend

Es ist eine Sensation! Mick Schumacher spricht über seine Beziehung zu seinem Vater Michael Schumacher. Denn für den Formel-1-Newcomer war die Rennfahrer-Legende immer mehr als nur ein Papa, sondern auch ein Lehrer. "Der Austausch war immer so, dass er verschiedene Taktiken ausprobiert hat. Mal hat er versucht, sehr streng zu sein, manchmal gar nicht streng zu sein und einfach zu schauen, worauf springt der Mick jetzt an? Da waren immer ein paar Momente dabei, wo ich überlegen musste, was ich falsch gemacht habe. Aber das waren Momente, die mich weitergebracht haben“, erzählte Mick Schumacher in der Sendung "Hardenacke trifft..." ganz offen.